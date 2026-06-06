元日本ハム投手の斎藤佑樹氏（38）が6日、神宮で行われたヤクルト―日本ハム戦の始球式に登場。さすがの投球でスタンドを盛り上げた。エースとして活躍した早大時代に東京六大学野球で慣れ親しんだ神宮に“凱旋”した斎藤氏はこの日が38歳の誕生日。青のポロシャツと水色のパンツという“爽やかルック”で登場し大きな声援を浴びた。打席に早実の後輩である清宮幸が立つとスタンドからはどよめき。斎藤氏は現役時代を彷彿と