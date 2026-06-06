6月6日、琉球ゴールデンキングスは、小針幸也と2026－27シーズンにおける選手契約継続に合意したことを発表した。 神奈川県出身で27歳の小針は、172センチ72キロのポイントガード。神奈川大学を経て、2022年にJR東日本秋田バスケットボール部で選手活動を続けた。その後、2022－23シーズンにプロへの挑戦を決意し、長崎ヴェルカでキャリアをスタートさせ2シーズン