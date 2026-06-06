開催：2026.6.6 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 1 - 0 [エンゼルス] MLBの試合が6日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとエンゼルスが対戦した。 ドジャースの先発投手は佐々木朗希、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。 9回裏、3番 フレディ・フリーマン 6球目を打ってセンターへのホームランでドジャ