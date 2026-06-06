北中米ワールドカップで４大会ぶり９度目の出場を果たすパラグアイ代表に、激震が走った。現地６月５日に行なわれた国際親善試合のニカラグア戦で、攻撃のキーマンでもあるフリオ・エンシソが25分に負傷交代。22歳のアタッカーは、相手と競り合った直後、足を引きずる様子を見せる。そのままピッチに倒れ込み、プレー続行は不可能に。顔を覆ったまま、担架で運ばれてピッチを後にした。 共催国メキシコのメディア『Medi