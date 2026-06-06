ナ・リーグ西地区のドジャースは5日（日本時間6日）、本拠地ドジャースタジアムでエンゼルスと対戦。先発の佐々木朗希投手が好投するなど、両チーム息詰まる投手戦に。0－0で迎えた9回裏、フレディ・フリーマン内野手の10号ソロでサヨナラ勝ちを収めた。 ■最終回にようやく先制点 この日は、両チームの先発佐々木とリード・デトマーズ投手が好投。佐々木が7回98球を投