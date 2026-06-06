中国の伝統製法による金「古法金」市場が台頭しています。フロスト＆サリバンの報告によりますと、中国の古法金ジュエリー市場規模は2018年の130億元（約3067億8440万円）から2023年には1573億元（約3兆7120億円）へと急速に拡大し、2025年には3000億元（約7兆800億円）近くに達したと見られています。古法金は、高純度のゴールドを使用し、製造過程で中国の伝統的な金銀細工技術を2種類以上用いることを要するアクセサリーです。