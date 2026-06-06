4日（木）、ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第1週の男子ポーランド代表メンバーを発表した。 前回大会王者のポーランド。予選ラウンドの第1週は、中国キューバ代表、スロベニア代表、フランス代表、ウクライナ代表と戦う。 14人のメンバーには日本のサントリーサンバ