元Folderのメンバーで、歌手・俳優のAKINA（40）が3日、自身のインスタグラムを更新。長女（10）との親子2ショットを披露した。【写真】「もうすぐ背、越されそう」AKINAと長女の“背比べ”親子2ショット※2枚目AKINAは「大きくなった。長女、あっちゅまー！もうすぐ背、越されそう。抱っこしたいけど、腰が悲鳴〜」と長女を抱いたほほ笑ましい1コマをアップ。「大きくなるって、素晴らしい。でも、ちょっぴり寂しい。親にな