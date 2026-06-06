（CNN）米中央軍は6日、ホルムズ海峡や湾岸地域に向けてイランが発射した弾道ミサイルとドローン（無人機）を迎撃したと明らかにした。中央軍は声明で「ホルムズ海峡に向けて発射されたイランの片道攻撃ドローン4機を中央軍が撃墜した数時間後、イランはクウェートとバーレーンに向けて弾道ミサイル7発を発射した」と説明した。初期評価によると、ミサイルのうち6発は迎撃され、7発目は目標に届かなかった。米軍要員に被害は出てい