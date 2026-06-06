俳優・佐々木希さんが、10年ぶりとなるカレンダー『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』の発売記念イベントに登壇しました。【写真を見る】【佐々木希】イベント直前 警備員に止められる「全く気付いてもらえず」 “佐々木希にやってほしいこと”も大募集本作は「目が合いすぎる」をコンセプトにした日めくり。さまざまなシチュエーションと多彩な表情が収められており、あらゆる日常のシーンで「気まずいほどに見