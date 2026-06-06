歌手中森明菜（60）が6日放送のニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に出演。好きな歌手について語った。フリーアナウンサー徳光和夫がMCの同番組で、明菜は研ナオコの「LA LA LA」を選曲した。「これはね、私『スター誕生』に出てたときに、テレビに出る前のオーディションっていうか、予選会があるんですね。それ10回ぐらい落ちてるんです。研ナオコさんの『LA LA LA』でも落ちてるんです。予選会だけでテレビ