6月7日(日)、東京5週連続G1ラストを飾る安田記念が開催される。2025年の春秋マイル王ジャンタルマンタルが不在…2026年の「春のマイル王決定戦」は混戦必至！まず注目は、2025年そのジャンタルマンタルに迫り2着と逆襲を狙うガイアフォース。更に、去年のNHK マイルC・G1・覇者パンジャタワーや、2026年重賞を連勝しているトロヴァトーレにも人気が集まるはずだ。過去10年、10番人気以下の馬が馬券に絡んだことがなく、比較的堅め