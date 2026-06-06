本拠地エンゼルス戦米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。7回2安打無失点、メジャー自己最多の10奪三振と好投したが、打線の援護がなく4勝目はならなかった。ファンからも嘆きが漏れている。佐々木は初回からエンジン全開。トラウトとメックラーを三振に斬ると、2回にはメジャーで自己最速となる100.6マイル（約161.9キロ）もマークした。5回1死までエンゼルス打線に