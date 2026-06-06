ガールズバンド・SILENT SIRENの黒坂優香子が5日、自身のインスタグラムを更新。ふっくらお腹が目を引く最新ショットを公開し、オシャレなマタニティーコーデが反響を呼んでいる。 【写真】大きくなったお腹にやさしいオシャレでかわいいコーデ「ジオングじゃん」の声も 黒坂は「妊娠中でも着られる可愛いお洋服探すの楽しい…！♡」と記し、ブラウンのノースリーブ姿の写真をア