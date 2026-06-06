◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（６日・横浜）両チームのスタメンが発表された。３連勝を目指すＤｅＮＡは、１日に再び支配下登録へ返り咲いた３年目左腕の庄司陽斗がプロ初登板、初先発。交流戦首位のソフトバンクは、前田悠伍が無傷の３勝目を狙う。５日に右足くるぶし付近に死球を受け、途中交代した近藤健介はベンチスタートとなった。【ソフトバンク】１（右）正木２（中）周東３（左）柳田４