◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―日本ハム（６日・神宮）日本ハムの山崎福也投手（３３）が「７番・投手」で“二刀流”として今季初先発する。昨季６月７日のＤｅＮＡ戦（横浜）では「６番・投手」として先発し、７回に右前２点適時打を放ち、杉内（ソフトバンク）に並ぶパ・リーグ投手最長の５年連続安打を記録。今季、安打を放てば新記録となる。前日５日の練習後には、「春の甲子園のセンバツの記録も僕はタイ記