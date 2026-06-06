◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（６日・マツダスタジアム）広島のエレフリス・モンテロ内野手が「５番・一塁」で４戦ぶりにスタメン復帰する。ここ３戦は代打出場が続いていた。坂倉将吾捕手が５月２８日・ロッテ戦（マツダ）以来の三塁に回った。チームは直近２戦連続で延長１２回を戦った。野手は試合前のグラウンドでのシートノックを行わず。救援陣では３連投中のハーンはベンチ外とした。森浦も３連