５月３１日、重慶市巫山県の小三峡に生息するアカゲザル。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶6月6日】中国重慶市巫山県に生息するアカゲザルは国家2級保護動物で、自然環境を象徴する「小さな精霊」と称される。県内の景勝地「小三峡」両岸では2000年頃、生息数が100匹未満だった。地元政府が住民を段階的に移転させ、アカゲザルの主な活動域にある埠頭を撤去し、大規模な植林を実施すると、一帯の生息数は数千匹に増えた。