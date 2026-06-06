ロッテは9日からマリーンズストア各店で中日ドラゴンズとの交流戦コラボグッズを販売すると発表した。9〜11日は「日本生命セ・パ交流戦2026」の中日戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）が開催される。展開される商品は、両球団のマスコットキャラクターである「マーくん」と「ドアラ」をあしらったデザインをはじめ、7回のラッキーセブンの演出で登場する「チャンスくん」と「ドアラ」のコアラコラボグッズなど計17種類をライ