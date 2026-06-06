自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）、元女優・里紗さん夫妻が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。初めての夫婦ゲンカを振り返った。神奈川・葉山の自宅でロケが行われ、結婚38年となる夫婦の絆をチェックするべく「初めてケンカした時の原因は？」とのクイズが出された。これに里紗さんは「予期せぬ来客アサリのボウルを投げました」と驚きの回答。「絶対覚えてな