11日開幕のW杯北中米大会に向けてメキシコ・モンテレイで事前合宿中の日本代表が6日の練習をメキシコ1部ティグレスの施設で実施することが決まった。3日から練習を開始した今合宿は、当初はこの施設で全てのトレーニングを行う予定だったが、ピッチ状態の不良で急きょ会場を変更。3日は大学施設、4、5日はメキシコ1部モンテレイの施設を使用した。関係者によると、ティグレスのピッチは悪天候の影響で凸凹になっていたが、ス