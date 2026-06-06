Prime Videoは、世界中で視聴されているオリジナル作品の週間ランキング「TOP 10 Prime Original Films and Series」を、グローバル向けのAmazon Newsで毎週木曜日に発表すると明らかにした。【表】4つの週間TOP10【5/25/26 - 5/31/26】ランキングは、Prime Videoで独占配信されている作品を対象に、「グローバル映画」「グローバルTVシリーズ」「非英語映画」「非英語TVシリーズ」の4部門で集計。毎週月曜日から日曜日までの