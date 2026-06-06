「ドジャース１−０エンゼルス」（５日、ロサンゼルス）ドジャースがサヨナラ勝ちで貯金を再び「１８」に戻した。先発の佐々木朗希投手は７回２安打無失点、メジャー移籍後初となる２桁１０三振を奪う快投。打線の援護無く４勝目は逃したが、完全覚醒のマウンドは勝利で報われた。九回、先頭のフリーマンが完璧にとらえた打球は右中間席に飛び込んでいった。美しい放物線を描く一撃にベンチの大谷も思わず両手を広げた。本拠