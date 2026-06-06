去年の自民党総裁選などで高市総理の陣営が、他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題をめぐり、自民党の石破前総理は「真実を究明することは大事だ」と話しました。自民党・石破茂前総理大臣「（Q:高市総理の秘書の国会招致は必要だと思ってますか？）真実を究明することは大事なことですよね。SNS使ったり、色んな発信で世の中おかしくなっているわけですよ。それをうちの総裁選でやっていいのか、うちの党（自民党）