CRYXISが、新曲「Somewhere Over the Rainbow」を6月5日に配信リリース。また、あわせてリリックビデオも公開となった。 （関連：【映像あり】CRYXIS、fahad.k__editが監督した「Somewhere Over the Rainbow」リリックビデオ） CRYXISは、YUJU（Vo）とBUNNY（Gt/Producer）によるオルタナティブユニット。2025年に「Break Me Out」でデビュー後、「LOVEisNIGHTMAREisPAIN」「Remedy」「Opus」をリリース。