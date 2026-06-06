タレントの藤本美貴が5日に自身のアメブロを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が作った夕食を絶賛した。この日、藤本は「イベント終わって帰ったら夜ご飯待っててくれました」と報告し、食卓の写真を公開。庄司が夕食を用意してくれていたといい「私の大好きなカルパッチョまである！！！笑」と驚いた様子でコメントした。続けて、その腕前について「確実にクオリティ上げてます！笑」と絶賛。最後に「最高 ありがとう」