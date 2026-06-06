5月31日から小国町の飯豊山に登山に入った青森県の70代男性が下山しないと6日、家族から警察に通報がありました。登山口の駐車場で男性の車が確認され、警察で捜索の準備をしています。 小国警察署によりますと、きょう午前11時前、青森県の７０代男性の家族から、「男性が５月31日ごろから飯豊山に入り、現在まで下山しない」という内容の通報がありました。通報を受け、警察で小国町内の飯豊山荘の登山口にある駐車場で男性の車