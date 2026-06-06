タレントの松本明子が5日に自身のアメブロを更新。女優の高橋ひとみから贈られた還暦祝いの品を公開した。この日、松本は「女優,高橋ひとみ様からいただきました！」と切り出し「Akikoネーム入りのキルティング布製の大きいBOXタイプのトラベルポーチです」と写真とともに紹介。「ジッパーを開けるとなんと中にもネーム入りの可愛いポーチが沢山！還暦のお祝いにとこんな素敵なお品物にびっくりしました！」と感激した様子でつづっ