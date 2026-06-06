佐々木朗希が圧巻の投球でついに覚醒か(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間6月5日、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板。7回98球を投げて2安打無失点、メジャー移籍後最多となる10奪三振をマークする快投を見せた。両軍無得点のまま、右腕はこの回でマウンドを降り、白星はお預けとなった。【動画】圧巻の投球！佐々木朗希がメジャー移籍後最多10奪三振初回は、ザカリー・ネトを三ゴロ、マイク・トラウトを空振り