6月5〜7日、9月4〜6日に都内で開催される「2026年第9回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」の開会式が5日、トヨタアリーナ東京で行われた。知的障がいがある人たちに、スポーツをはじめとしたさまざまな活動の機会を提供し、社会参加を応援する国際的なスポーツ組織「スペシャルオリンピックス」による国内最大の競技会。全国から約1400人の知的障がいのあるアスリートが参加。きょう6日から、全9競技で