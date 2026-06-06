◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（６日・甲子園）楽天は、阪神戦のスタメンを発表した。連敗ストップへ先発メンバーを組み替えた。渡辺佳明内野手が「１番・一塁」、中島大輔外野手が「７番・右翼」でスタメン復帰。４番での出場が続いていた浅村栄斗内野手は先発から外れた。浅村は試合前練習に姿を見せていた。先発マウンドは早川隆久投手。左肩の手術から復活した左腕の投球に期待がかかる。以下、楽天の