お笑いコンビ・キュウが、３都市を巡る第１１回単独公演「ＧＥＴＢＡＣＫ！」（９月８日、愛知・今池ガスホールで開幕）を開催することが６日までに分かった。同所から、同９日に大阪・扇町ミュージアムキューブ、１５〜１６日で東京・座・「高円寺２」をまわっていく。毎回、新作漫才だけでなく、キービジュアル・映像・音楽・グッズなど全てをセルフプロデュースしている公演。ぴろは「テーマは“大長編”」だとし「今回の