◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（６日・マツダスタジアム）スタメンが発表された。６月は３敗１分けと苦しむオリックスは、両膝痛から復帰した杉本が２試合続けて「６番・右翼」で先発。前日５日のカード初戦では今季１１打席目で初安打を放っており、王手をかける通算１００本塁打の達成に期待がかかる。西武から昨年オフに現役ドラフトで加入した平沼は、今季２度目の先発起用となった。【オリックス】１