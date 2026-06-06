歌手の和田アキ子（76）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。ゲストのデビュー曲に思わず嫉妬する場面があった。この日は歌手で女優の観月ありさがスペシャルゲストとして登場。パーソナリティーの和田アキ子とは以前はプライベートでも親交があったといい、久しぶりの再会。4歳からモデルとして活動を開始した観月のこれまでを振り返る中