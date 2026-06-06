北朝鮮とロシアを結ぶ自動車通行用の橋建設の起工式。朝鮮中央通信が配信した＝2025年4月、北朝鮮・羅先（ロイター＝共同）【北京共同】北朝鮮を8、9両日に訪問する中国の習近平国家主席は、北朝鮮とロシアの国境を流れる豆満江（中国名、図們江）の航路に関心を寄せているもようだ。中国から船舶が直接、日本海に抜ける経路は豆満江以外にない。習氏はロシアのプーチン大統領と5月に会談した際も議題にしたが、長年にわたり航路