日本ハムの山崎福也投手（33）が6日、ヤクルトとの交流戦（神宮）に「7番・投手」で先発する。山崎がこの日安打を打てば、パ・リーグ投手新記録となる6年連続安打となる。来季からセ・リーグもDH制となることから、歴代最長記録更新に向け、山崎はかねてから「今年が最後のチャンス。6年連続を達成すれば、多分、もう抜かれることはないので。まずはヒットを打ちたい。その先に（プロ初）本塁打があれば良いかな」と野望を語っ