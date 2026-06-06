念願だった「600万円のアルファード」を新車で購入。しかし、週末に子どものスポーツ少年団（スポ少）の「車出し」を引き受けたところ、砂や泥だらけの靴や汗だくのユニフォームで乗られ、新車の車内があっという間に汚れてしまった……こんな経験があるという人もいるのではないでしょうか。 「善意で車を出しているのに、なんで自分が損をしなければならないの？ ガソリン代1000円に、洗車代と車の価値