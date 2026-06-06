ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、本拠地で行われたエンゼルスとのフリーウエーシリーズ第１戦に先発し、７回まで９８球を投げて散発の２安打、２四球、無失点。ＭＬＢ２年目で自己最多となる１０三振を奪う快投を披露した。打者２５人から２１個のアウトを取った剛腕が充実の表情で汗を拭った。フォーシームはメジャーで自己最速となる１００・６マイル（約１６１・９マイル）を計測。今春のオープ