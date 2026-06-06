ヤンキースは５日（日本時間６日）、主砲のアーロン・ジャッジ外野手（３４）が右肋骨の疲労骨折で１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったと発表した。４〜６週間後に再検査を受けるとされ、長期離脱は確実。スタントン、ドミンゲスも離脱しており、米メディアでは代役候補として複数の選手名があがるなどトレード報道も過熱している。そんな中、アーロン・ブーン監督（５３）がこの日の本拠地レッドソックス戦前に地元メディ