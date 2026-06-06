【モデルプレス＝2026/06/06】タレントの藤本美貴が6月5日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春の手料理を公開した。【写真】40歳3児の母タレント「確実にクオリティ上げてます」タレント夫の手料理5皿◆藤本美貴、夫・庄司智春の手料理披露藤本は「イベント終わって帰ったら 夜ご飯待っててくれました」と報告。「旦那さんが夜ご飯作ってくれてた」と明かし、手料理が並んだ食卓の写真を投稿している。