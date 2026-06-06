【モデルプレス＝2026/06/06】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。【写真】46歳1児の母アナウンサー「おにぎりの顔がキュート」2歳息子から美味しそうと言われた弁当◆宮崎宣子、息子への手作り弁当披露前日のストーリーズ投稿で、2歳の息子がお弁当を完食したことを報告していた宮崎。この日は「お弁当みたーい おいしそーう って言っ