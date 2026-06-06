【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（以下、「日プ新世界」）のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催された。第3回順位発表式で惜しくも脱落した田中蒔（MAKI）が、ナレーターとしてVTR出演し、反響が上がっている。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」田中蒔がナレーション担当SEASON1・2同様、投票方法ナレー