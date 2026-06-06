人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』の超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』が、2027年に発売されることが発表された。あわせて紹介映像が解禁された。存在するだけで環境に天災級の影響を与えると言われる「古龍」がストーリーに深く関わっている。【画像】そいつ出るの！？『モンハンワイルズ：アセンダンス』場面カット『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』は、『モンスターハ