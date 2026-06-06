アーティストグループ『Number_i』が6月5日、グループの公式インスタグラムを更新。アメリカ・ロサンゼルスにあるアトランティックレコードのオフィスを訪問した初日の様子を動画で公開しました。 【写真を見る】【 Number_i 】米・ロサンゼルスのアトランティックレコードのオフィス訪問初日の動画公開にファン反響「このまったり風景見たかったんです」インスタグラムに「オフィス訪問初日の裏側」と投稿。動画には英語で「