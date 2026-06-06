「梅の日」の6日、梅の名産地として知られる和歌山県田辺市にある熊野本宮大社で、豊作や産地の発展を祈る式典が開かれた。神前で梅を漬ける儀式では、収穫したばかりの南高梅がたるに入れられ、九鬼家隆宮司が塩を振り、お神酒を注いだ。紀州田辺梅干協同組合によると、今年4、5月の少雨などの影響で3年連続の不作になる見込みという。同組合の前田雅雄理事長（68）は「経験したことのない3年連続の不作を何とか乗り越えたい