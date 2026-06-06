◇インターリーグドジャース1−0エンゼルス（2026年6月5日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数無安打で連続安打が7試合でストップしたもののチームはフレディ・フリーマン内野手（36）のサヨナラ本塁打で劇的勝利を飾った。先発した佐々木朗希投手（24）は7回2安打無失点、メジャー自己最多10三振を奪う好投を見せた。両軍無得点で