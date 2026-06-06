◇MLB ドジャース 1x-0 エンゼルス(日本時間6日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはフレディ・フリーマン選手のサヨナラホームランで劇的勝利を飾りました。先発の佐々木朗希投手は今季11度目のマウンド。初回にマイク・トラウト選手を空振り三振に仕留めるなど、三者凡退の立ち上がりを見せます。2回と3回は野手陣の好守にも支えられ、4回までエンゼルス打線をノーヒットに抑える圧巻のピッチングを披露。5回と6回はそれぞれ得点