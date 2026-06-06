人気スマートフォンゲーム「あんさんぶるスターズ!」音楽プロデューサーでベーシストの桑原聖（さとる）が、SNS上で拡散された「私的な情報」を事実と認め、同プロデューサー職を辞任したことなどを明らかにした。桑原が代表を務めるレーベル「Arte Refact」は公式サイトに文面を掲載。「桑原に関する私的な情報がインターネット上で公開・拡散されており、その結果として関係者の皆様、お取引先様、関わらせていただいたコンテン