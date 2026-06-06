言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、年月が作ったしま模様、受け入れる姿勢、そして心を込めて用意されたメニューという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□う□□くご□□うヒント：何万年もかけて砂や泥が積み上がっ