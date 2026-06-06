○ドジャース1x−0エンゼルス●＜現地時間6月5日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースがフリーウェイ・シリーズ初戦にサヨナラ勝利。先発登板した佐々木朗希投手（24）は7回無失点と好投したが、白星付かなかった。中5日で登板した佐々木は初回から2番トラウトを鋭く落ちるスプリットで空振り三振に斬ると、続く3番メックラーもスプリット3連投で空振り三振を誘い、三者凡退の好スタート。2回表には渡米